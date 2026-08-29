A região Oeste terá um domingo (30) de forte calor e predomínio de sol, com termômetros bastante elevados em diversos municípios. Os picos de calor se concentram em Britânia, que registra máxima de 40,2°C, seguida de perto por Bom Jardim de Goiás, com 39,6°C, e Jussara, com 39,4°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas no início do dia ocorrem em São João da Paraúna e Paraúna, onde as mínimas caem para 20,7°C e 21,1°C, respectivamente.O tempo seco predomina na maior parte da região, resultando em uma umidade relativa média de 40,49%, embora cidades como São João da Paraúna e Aurilândia alcancem índices mais elevados de até 59,0% e 58,0%, respectivamente. A chance de chuva é muito baixa, com média regional de apenas 6,74% de probabilidade, sendo que os maiores índices esperados não passam de meros 10,0% em Adelândia, Anicuns e Aragarças.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 35,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Americano do Brasil: máxima 34,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Amorinópolis: máxima 36,7°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Anicuns: máxima 35,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 39,3°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Arenópolis: máxima 37,4°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aurilândia: máxima 37,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Avelinópolis: máxima 35,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Baliza: máxima 38,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 39,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 40,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 36,6°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 36,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Córrego do Ouro: máxima 36,9°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 37,8°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Doverlândia: máxima 37,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 38,5°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 36,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 37,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Israelândia: máxima 38,2°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 38,9°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 36,4°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 36,1°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jaupaci: máxima 39,3°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Jussara: máxima 39,4°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 36,4°C, mínima 25,5°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 39,2°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mossâmedes: máxima 36,0°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 36,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Brasil: máxima 38,8°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 36,6°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palminópolis: máxima 36,2°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Paraúna: máxima 35,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Piranhas: máxima 39,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Sanclerlândia: máxima 36,5°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Fé de Goiás: máxima 39,2°C, mínima 25,7°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São João da Paraúna: máxima 36,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Luís de Montes Belos: máxima 36,6°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Turvânia: máxima 36,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.