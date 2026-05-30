A região Oeste terá tempo de altas temperaturas para domingo (31). As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 32.9°C, Jussara com 32.4°C e Itapirapuã, registrando 32.3°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Jandaia, com mínima de 15.1°C, e Campestre de Goiás, com mínima de 15.3°C.\nA umidade média na região ficará em 66.01%, com os maiores índices de umidade noturna em Bom Jardim de Goiás (86.0%) e Aurilândia (84.0%). A probabilidade média de chuva será baixa, em torno de 10.06%, com as maiores probabilidades de precipitação diurna registradas em Palestina de Goiás (35.0%) e Doverlândia (35.0%).\nVeja a previsão para todas as cidades da região Oeste:\nAdelândia: máxima 28.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%