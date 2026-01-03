A região Oeste terá grande chance de chuva para domingo (4), marcando o tempo na data. As cidades com temperaturas mais elevadas serão Doverlândia, com máxima de 31.5°C, Baliza com 31.2°C e Arenópolis com 31.1°C. Por outro lado, as menores temperaturas serão observadas em Campestre de Goiás, com mínima de 19.4°C, e Anicuns, com mínima de 20.1°C.A umidade média na região ficará em torno de 84.48%, com Americano do Brasil registrando 94.0% de umidade. A probabilidade média de chuva para a região é de 56.1%, mas cidades como Jussara e Santa Fé de Goiás terão 80.0% de probabilidade de chuva, e Americano do Brasil apresenta 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 27.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Amorinópolis: máxima 29.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Anicuns: máxima 26.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Aragarças: máxima 30.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Arenópolis: máxima 31.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Aurilândia: máxima 28.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Avelinópolis: máxima 27.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Baliza: máxima 31.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Britânia: máxima 30.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Caiapônia: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Córrego do Ouro: máxima 26.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Diorama: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Doverlândia: máxima 31.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Firminópolis: máxima 28.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Iporá: máxima 29.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Israelândia: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Itapirapuã: máxima 29.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Ivolândia: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Jandaia: máxima 28.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Jaupaci: máxima 27.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Jussara: máxima 29.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Moiporá: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mossâmedes: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Nazário: máxima 27.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Novo Brasil: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Palestina de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Palminópolis: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Paraúna: máxima 28.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 31.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Sanclerlândia: máxima 26.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%São João da Paraúna: máxima 28.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Turvânia: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.