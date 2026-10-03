A região Oeste terá um domingo (4) com grande propensão a precipitações ao longo do dia, apresentando temperatura máxima média de 31,73°C e mínima média de 20,22°C. Os picos de calor devem ocorrer em Britânia, onde os termômetros chegam a 34,0°C, e em Itapirapuã e Jussara, que registram máxima de 33,6°C. Já as temperaturas mais amenas ficam por conta de Americano do Brasil, com mínima de 18,8°C, e Paraúna, com 19,1°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em 72,74%, alcançando o patamar máximo de 90,0% em municípios como Aragarças, Caiapônia e Jandaia. A possibilidade média de chuva para o período é de 57,62%, sendo que cidades como Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis apresentam as maiores probabilidades de instabilidade, com estimativa de 75,0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 75,0%Americano do Brasil: máxima 29,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 75,0%Amorinópolis: máxima 31,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Anicuns: máxima 30,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Aragarças: máxima 31,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Arenópolis: máxima 31,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Aurilândia: máxima 32,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Avelinópolis: máxima 31,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 75,0%Baliza: máxima 31,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%Britânia: máxima 34,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Buriti de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 75,0%Cachoeira de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 75,0%Caiapônia: máxima 28,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Campestre de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Córrego do Ouro: máxima 32,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 75,0%Diorama: máxima 31,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 75,0%Doverlândia: máxima 30,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Fazenda Nova: máxima 32,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Firminópolis: máxima 31,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 75,0%Iporá: máxima 32,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Israelândia: máxima 32,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Itapirapuã: máxima 33,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Ivolândia: máxima 31,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 75,0%Jandaia: máxima 31,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 75,0%Jaupaci: máxima 33,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Jussara: máxima 33,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 75,0%Moiporá: máxima 31,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Montes Claros de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Mossâmedes: máxima 31,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Nazário: máxima 31,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Novo Brasil: máxima 33,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 75,0%Palestina de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Palmeiras de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Palminópolis: máxima 31,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 75,0%Paraúna: máxima 30,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Piranhas: máxima 31,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%Sanclerlândia: máxima 32,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 75,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 75,0%Santa Fé de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%São João da Paraúna: máxima 31,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 75,0%São Luís de Montes Belos: máxima 31,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Turvânia: máxima 31,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.