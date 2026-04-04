A região Oeste terá uma grande chance de chuva no tempo para domingo (5). As cidades mais quentes da região serão Britânia, com máxima de 31.8°C, Itapirapuã e Jussara, ambas com 31.1°C. Já as cidades mais frias serão Caiapônia, com mínima de 20.1°C, e Avelinópolis, com 20.2°C.A umidade média na região será de 76.37%, com Aragarças registrando umidade de até 91.0%. Em relação à precipitação, a probabilidade média é de 26.86%, mas o tempo indica grande chance de chuva em Baliza, com 70.0% de probabilidade, e em Adelândia e Arenópolis, ambas com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 29.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 30.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 29.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 30.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 30.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 31.8°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 29.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 29.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 30.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Firminópolis: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 30.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 30.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 31.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 30.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 30.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 31.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Moiporá: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 29.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 31.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Palestina de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 29.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 30.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 30.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 29.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.