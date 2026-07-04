A região Oeste terá **altas temperaturas** para domingo (5). As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 33.6°C, Jussara com 33.1°C e Itapirapuã com 32.9°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Bom Jardim de Goiás, com 13.3°C, e Campestre de Goiás, com 13.6°C.A umidade média na região será de 53.12%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Aurilândia e Bom Jardim de Goiás, ambas com 74.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 6%. Palmeiras de Goiás registra a maior probabilidade, com 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 28.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 30.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 29.5°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 31.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 30.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 43.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 30.9°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 29.9°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 31.3°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 33.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 29.5°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 31.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Diorama: máxima 31.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 30.9°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Fazenda Nova: máxima 32.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 30.2°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 31.0°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 31.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 32.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 30.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 29.5°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 32.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 33.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 30.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 30.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 30.0°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 32.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 30.0°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 29.1°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 32.4°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 30.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 29.8°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.6°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 30.1°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.