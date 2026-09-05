A região Oeste terá um domingo (6) com tempo instável e favorável a precipitações ao longo do dia, com temperaturas que variam, em média, de uma mínima de 20,9°C a uma máxima de 31,16°C. Entre os locais que devem registrar maior calor estão Britânia, com máxima de 35,0°C, Jussara, com 33,7°C, e Itapirapuã, que chega a 33,6°C. Já as menores temperaturas mínimas devem se concentrar em Caiapônia, com 18,9°C, e Paraúna, com 19,0°C.O nível médio de umidade na região deve se situar em 68,6%, tendo Paraúna como o destaque com maior índice, registrando até 88,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é estimada em 41,57%, mas a expectativa é consideravelmente mais alta em municípios como Israelândia, Ivolândia e Moiporá, onde a possibilidade de chuva alcança 75,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 35,0%Americano do Brasil: máxima 29,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Amorinópolis: máxima 30,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Anicuns: máxima 29,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 55,0%Aragarças: máxima 31,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Arenópolis: máxima 31,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Aurilândia: máxima 31,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Avelinópolis: máxima 30,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 55,0%Baliza: máxima 31,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Britânia: máxima 35,0°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Buriti de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cachoeira de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 45,0%Caiapônia: máxima 28,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 50,0%Campestre de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 55,0%Córrego do Ouro: máxima 31,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 25,0%Diorama: máxima 31,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 35,0%Doverlândia: máxima 29,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 35,0%Fazenda Nova: máxima 32,6°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Firminópolis: máxima 30,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 50,0%Iporá: máxima 31,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 45,0%Israelândia: máxima 31,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 40,0%Itapirapuã: máxima 33,6°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Ivolândia: máxima 30,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 50,0%Jandaia: máxima 29,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 50,0%Jaupaci: máxima 33,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Jussara: máxima 33,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Moiporá: máxima 30,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Montes Claros de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Mossâmedes: máxima 31,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Nazário: máxima 30,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 65,0%Novo Brasil: máxima 33,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Palestina de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 60,0%Palmeiras de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Palminópolis: máxima 30,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 50,0%Paraúna: máxima 29,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 55,0%Piranhas: máxima 31,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Sanclerlândia: máxima 31,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 60,0%Santa Fé de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%São João da Paraúna: máxima 30,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 45,0%São Luís de Montes Belos: máxima 31,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Turvânia: máxima 30,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.