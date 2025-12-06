A região Oeste apresentará grande chance de chuva no domingo (7). O tempo terá temperaturas máximas de até 27.5°C em Britânia, 27.1°C em Aragarças e 27.1°C em Bom Jardim de Goiás. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Caiapônia e Palestina de Goiás, ambas com 18.7°C.A umidade média na região será de 88.22%, com as cidades de Aragarças e Bom Jardim de Goiás registrando os maiores índices, de 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 64.19%, com Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis apresentando as maiores chances, todas com 75.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 25.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Americano do Brasil: máxima 25.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Amorinópolis: máxima 26.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Anicuns: máxima 24.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Aragarças: máxima 27.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Arenópolis: máxima 26.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Aurilândia: máxima 24.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Avelinópolis: máxima 25.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Baliza: máxima 25.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Britânia: máxima 27.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Buriti de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Caiapônia: máxima 25.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Campestre de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Córrego do Ouro: máxima 25.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Diorama: máxima 25.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Doverlândia: máxima 26.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Fazenda Nova: máxima 26.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 25.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Iporá: máxima 26.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Israelândia: máxima 26.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 26.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Ivolândia: máxima 25.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Jandaia: máxima 25.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Jaupaci: máxima 25.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Moiporá: máxima 25.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Montes Claros de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Mossâmedes: máxima 25.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Nazário: máxima 25.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Novo Brasil: máxima 26.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Palmeiras de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Palminópolis: máxima 25.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Paraúna: máxima 25.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Piranhas: máxima 26.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Sanclerlândia: máxima 25.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Fé de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São João da Paraúna: máxima 25.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%São Luís de Montes Belos: máxima 25.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Turvânia: máxima 25.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.