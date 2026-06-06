A região Oeste terá tempo ameno para domingo (7), com temperaturas que variam entre mínimas mais frescas e máximas moderadas. As cidades mais quentes incluem Britânia, com 31.7°C, Jussara, com 31.0°C, e Itapirapuã, com 30.9°C. Já as menores temperaturas serão registradas em São João da Paraúna e Nazário, ambas com 12.1°C.A umidade média na região ficará em 55.98%. Aurilândia e Bom Jardim de Goiás apresentarão os maiores índices de umidade, ambos com 77.0%. A probabilidade média de chuva para a região é baixa, de 8.72%. As cidades de Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis terão chances de chuva de até 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.0°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 26.9°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 28.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 27.5°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 30.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 28.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 29.3°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 27.8°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 29.6°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 31.7°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 27.7°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 29.2°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 29.1°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 28.8°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 30.4°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 28.3°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 29.1°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 29.8°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 30.9°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 28.4°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 27.8°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 30.8°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 31.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 28.2°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 28.3°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 28.0°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 30.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 28.1°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 27.3°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 30.2°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 28.9°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 28.1°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 12.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.8°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 28.2°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.