A região Oeste apresenta uma grande chance de chuva para o tempo de domingo (8). As cidades mais quentes incluem Aragarças e Bom Jardim de Goiás, ambas com máxima de 29.1°C, e Jandaia, com 28.8°C. Já as mais frias serão Campestre de Goiás, com mínima de 20.5°C, e Caiapônia, registrando 20.6°C.A umidade do tempo na região será elevada, com média de 87.14%. Cidades como Arenópolis, Baliza e Bom Jardim de Goiás podem atingir 94.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 53.78%, com maiores índices observados em Amorinópolis, Aragarças e Arenópolis, onde a chance chega a 75%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Americano do Brasil: máxima 28.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 27.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Anicuns: máxima 27.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Aragarças: máxima 29.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Arenópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Aurilândia: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Avelinópolis: máxima 28.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Baliza: máxima 28.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Britânia: máxima 28.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Caiapônia: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Campestre de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Córrego do Ouro: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Diorama: máxima 26.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Doverlândia: máxima 28.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Fazenda Nova: máxima 27.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 27.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Iporá: máxima 27.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Israelândia: máxima 27.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 28.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Ivolândia: máxima 26.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Jandaia: máxima 28.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 26.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 27.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Moiporá: máxima 26.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Montes Claros de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mossâmedes: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Nazário: máxima 28.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Novo Brasil: máxima 27.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Palminópolis: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Paraúna: máxima 27.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Piranhas: máxima 28.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Sanclerlândia: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Santa Fé de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%São João da Paraúna: máxima 27.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Turvânia: máxima 28.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.