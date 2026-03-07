A região Oeste terá grande chance de chuva neste domingo (8). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Britânia, com máxima de 30.6°C, Jussara com 29.8°C e Santa Fé de Goiás com 29.7°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Americano do Brasil e Caiapônia, ambas com mínima de 19.8°C.A umidade média na região ficará em 83.84%, com cidades como Avelinópolis e Santa Bárbara de Goiás podendo atingir até 93.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 31.22%, mas locais como Anicuns podem ter 90.0%, Baliza 80.0% e Doverlândia 70.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 27.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 28.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 27.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 27.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Aurilândia: máxima 28.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 26.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 30.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 25.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 28.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 28.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Doverlândia: máxima 26.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 29.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 28.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Iporá: máxima 28.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Israelândia: máxima 29.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 29.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 29.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 29.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 29.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Mossâmedes: máxima 28.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 28.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 29.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Palminópolis: máxima 28.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Paraúna: máxima 28.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 27.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Sanclerlândia: máxima 28.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 28.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Turvânia: máxima 28.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.