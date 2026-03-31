A região Oeste terá, na quarta-feira (1), grande chance de chuva no tempo. As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 30.5°C, Aragarças com 30.1°C e Baliza com 30.1°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Caiapônia, com mínima de 18.6°C, e Americano do Brasil, com 18.7°C.A umidade média na região será de 78.41%, com os maiores índices observados em Israelândia com 92.0%, Amorinópolis com 90.0% e Iporá com 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 28.31%, mas em cidades como Avelinópolis a chance de chuva chega a 90.0%, em Anicuns a 80.0% e em Adelândia a 65.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 27.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 28.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 27.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Arenópolis: máxima 28.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Aurilândia: máxima 29.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 27.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Baliza: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Britânia: máxima 30.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Buriti de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 27.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Córrego do Ouro: máxima 28.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Diorama: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Doverlândia: máxima 29.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Fazenda Nova: máxima 29.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Firminópolis: máxima 28.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Israelândia: máxima 29.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 29.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Ivolândia: máxima 28.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Jussara: máxima 29.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Moiporá: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Mossâmedes: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Nazário: máxima 27.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Novo Brasil: máxima 29.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Palestina de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 28.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 28.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 29.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Sanclerlândia: máxima 28.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%São João da Paraúna: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 30.0%Turvânia: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.