A região Oeste terá tempo com temperaturas elevadas na quarta-feira (1). As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 33.7°C, Jussara, com 33.3°C, e Itapirapuã, com 33.0°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Aurilândia, com 14.0°C, e São João da Paraúna, com 14.1°C.A umidade do tempo na região Oeste será em média de 50.55%, sem indicação de baixa umidade. Bom Jardim de Goiás deve registrar umidade de até 76.0% à noite, e Aurilândia até 73.0% no mesmo período. A probabilidade de chuva é nula para toda a região, com 0.0% de chance de precipitação em todas as cidades.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.0°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 28.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 30.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 29.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 32.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 43.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 31.3°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 29.8°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 31.7°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 33.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 29.7°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 31.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Diorama: máxima 31.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 31.4°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Fazenda Nova: máxima 32.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 30.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 31.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 32.0°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 33.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 30.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 30.0°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 33.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 33.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 30.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 30.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 45.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 30.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 32.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 30.3°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 29.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 32.6°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 30.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 30.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.0°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 30.4°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.