A região Oeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (10). O tempo se caracteriza por esta elevada probabilidade de precipitação. As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 28.6°C, Jussara com 28.3°C e Santa Fé de Goiás com 28.3°C. Já as mais frias serão Caiapônia e Palestina de Goiás, ambas com mínima de 19.3°C.A umidade média na região será de 88.07%, com os maiores índices em Aragarças, Arenópolis e Baliza, atingindo 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 39.71%, mas cidades como Arenópolis, Baliza e Britânia apresentam os maiores índices, com 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 26.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 26.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 27.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Anicuns: máxima 25.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 27.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Arenópolis: máxima 27.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Aurilândia: máxima 25.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 26.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 27.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Britânia: máxima 28.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 25.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Campestre de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 26.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 26.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Doverlândia: máxima 27.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Fazenda Nova: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 26.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Iporá: máxima 27.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Israelândia: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 27.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Ivolândia: máxima 25.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 27.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 25.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 28.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Moiporá: máxima 25.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Mossâmedes: máxima 25.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Nazário: máxima 26.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 26.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 26.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 27.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Sanclerlândia: máxima 26.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São João da Paraúna: máxima 26.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 26.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Turvânia: máxima 26.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.