A região Oeste para quarta-feira (10) terá o tempo com temperaturas elevadas como característica principal. Britânia registrará a máxima de 33.0°C. Jussara e Itapirapuã também se destacam entre as mais quentes, com 32.3°C e 32.2°C, respectivamente. As cidades mais frias serão Palminópolis, com mínima de 15.5°C, e São João da Paraúna, com 15.6°C.A umidade média na região ficará em 55.22%, com Bom Jardim de Goiás apresentando os maiores índices de umidade à noite, atingindo 75.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 12.85%. No entanto, cidades como Amorinópolis, Cachoeira de Goiás e Ivolândia podem registrar maiores chances de chuva, com 35.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 28.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Anicuns: máxima 29.3°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 30.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Aurilândia: máxima 30.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 29.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 29.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Britânia: máxima 33.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 28.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 30.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 30.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 29.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 31.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 29.9°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Iporá: máxima 30.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Israelândia: máxima 30.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 32.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 29.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Jandaia: máxima 29.6°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Jaupaci: máxima 31.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 32.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 29.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 32.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Palminópolis: máxima 29.8°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Paraúna: máxima 28.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 30.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 30.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 29.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 29.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.