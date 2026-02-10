A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para quarta-feira (11). As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 27.9°C, Itapirapuã, com 26.9°C, e Jussara, atingindo 26.6°C. Já as mais frias serão Americano do Brasil, com mínima de 19.1°C, e Caiapônia, com 19.2°C.A umidade média na região ficará em 87.26%, com destaque para Aragarças, que pode chegar a 97.0%, Caiapônia com 96.0%, e Arenópolis com 95.0%. A probabilidade média de chuva será de 35.52%, mas Bom Jardim de Goiás e Piranhas apresentam 95.0% de chance de chuva, e Caiapônia 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 24.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 23.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 25.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Anicuns: máxima 24.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Aragarças: máxima 25.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 25.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 25.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Avelinópolis: máxima 25.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Baliza: máxima 24.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 27.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 22.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Córrego do Ouro: máxima 25.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 25.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Doverlândia: máxima 24.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 26.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 25.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Iporá: máxima 25.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 26.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 26.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 25.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 25.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 26.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 26.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 25.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Mossâmedes: máxima 25.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 25.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Novo Brasil: máxima 26.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Palminópolis: máxima 25.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Paraúna: máxima 25.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Piranhas: máxima 24.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 25.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Santa Fé de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%São João da Paraúna: máxima 25.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%São Luís de Montes Belos: máxima 25.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Turvânia: máxima 25.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.