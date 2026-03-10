A região Oeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (11), a principal característica do tempo para esta data. As cidades mais quentes previstas são Britânia, com máxima de 32.4°C, Aragarças e Santa Fé de Goiás, ambas com 31.5°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Avelinópolis e Caiapônia, ambas com mínima de 19.9°C.A umidade média na região ficará em 80.49%, com destaque para Anicuns, Aurilândia e Avelinópolis, onde a umidade poderá atingir 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 31.57%, mas em Americano do Brasil a chance de chuva é de 95.0%, enquanto em Anicuns e Campestre de Goiás a probabilidade chega a 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 29.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 31.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 31.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 32.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 30.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 30.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 31.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Iporá: máxima 30.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Israelândia: máxima 30.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 31.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 30.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 31.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Jussara: máxima 31.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 30.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mossâmedes: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 31.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 29.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 30.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Sanclerlândia: máxima 29.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Turvânia: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.