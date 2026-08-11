A região Oeste terá uma quarta-feira (12) sob forte calor, apresentando uma média máxima de 34,94°C. O pico do aquecimento deve ocorrer em Britânia, onde os termômetros alcançam 37,3°C, enquanto Jaupaci e Jussara registram máximas de 37,0°C. No extremo oposto, as temperaturas mais amenas se concentram em Bom Jardim de Goiás, com mínima de 16,9°C, e em Doverlândia, com mínima de 17,5°C.O tempo na região deve permanecer seco, com a umidade relativa do ar apresentando uma média de 34,12%, sendo que os maiores índices ocorrem em Bom Jardim de Goiás, com 53,0%, e Aurilândia, com 49,0%. A probabilidade média de chuva para a data é de apenas 4,94%, com os maiores percentuais atingindo 10,0% em Amorinópolis, Anicuns e Aurilândia.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 33,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Americano do Brasil: máxima 32,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Amorinópolis: máxima 34,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Anicuns: máxima 33,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 35,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 34,4°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 30,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 35,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Avelinópolis: máxima 33,8°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Baliza: máxima 35,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 37,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Buriti de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caiapônia: máxima 33,6°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Campestre de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Córrego do Ouro: máxima 35,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 35,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 34,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 36,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Firminópolis: máxima 34,6°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 35,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Israelândia: máxima 36,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itapirapuã: máxima 36,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Ivolândia: máxima 34,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jandaia: máxima 34,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jaupaci: máxima 37,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 37,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Moiporá: máxima 34,6°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montes Claros de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mossâmedes: máxima 33,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nazário: máxima 34,2°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Novo Brasil: máxima 36,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Palestina de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palminópolis: máxima 34,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Paraúna: máxima 34,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Piranhas: máxima 36,2°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 34,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Fé de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São João da Paraúna: máxima 34,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Luís de Montes Belos: máxima 35,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Turvânia: máxima 34,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.