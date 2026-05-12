A região Oeste para quarta-feira (13) terá como característica principal do tempo as altas temperaturas. As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 33.2°C, Jussara, registrando 32.7°C, e Itapirapuã, que alcançará 32.6°C. Em contraste, as menores temperaturas serão observadas em Jandaia, com mínima de 15.7°C, e Paraúna, também com 15.7°C.O tempo na região Oeste para amanhã mostrará umidade média em torno de 64.22%, com Bom Jardim de Goiás apresentando os maiores índices, chegando a 87.0% durante a noite. A probabilidade de chuva permanece baixa em toda a região, com uma média de 10.0% e valores similares em cidades como Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 28.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 30.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 29.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 31.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 30.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 30.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 29.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 31.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 33.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 29.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 30.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 30.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 32.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 29.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 31.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 31.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 32.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 29.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 29.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 32.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 32.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 29.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 32.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 29.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 28.8°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 31.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 30.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 29.6°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 29.8°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.