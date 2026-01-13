A região Oeste terá grande chance de chuva para a quarta-feira (14), caracterizando o tempo na data. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Britânia com 33.7°C, seguida por Jussara e Santa Fé de Goiás, ambas com 33.2°C. Já as menores temperaturas mínimas são esperadas em Aurilândia, com 19.7°C, e Caiapônia, com 19.9°C.A umidade média na região ficará em 75.47%, com Avelinópolis, Santa Bárbara de Goiás e Nazário apresentando os maiores índices de umidade noturna, com 92.0% cada. A probabilidade média de chuva para a região é de 30.58%, mas cidades como Aurilândia e Palminópolis têm alta probabilidade de 75.0% de tempo chuvoso, e Buriti de Goiás registra 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 31.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 32.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 32.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 29.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Avelinópolis: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Baliza: máxima 31.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 33.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Buriti de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Córrego do Ouro: máxima 30.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Diorama: máxima 31.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 29.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Fazenda Nova: máxima 32.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Firminópolis: máxima 30.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Iporá: máxima 31.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 32.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Itapirapuã: máxima 32.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Ivolândia: máxima 30.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 30.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Jaupaci: máxima 31.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Jussara: máxima 33.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Moiporá: máxima 30.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Nazário: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Novo Brasil: máxima 32.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Palestina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Palminópolis: máxima 30.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Paraúna: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Piranhas: máxima 32.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 30.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Turvânia: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.