A região Oeste terá uma grande chance de chuva nesta quarta-feira (15), sendo a principal característica do tempo. As temperaturas máximas registrarão Britânia como a cidade mais quente, atingindo 31.4°C, seguida por Aragarças (31.3°C) e Santa Fé de Goiás (31.2°C). Já as mínimas mais baixas serão observadas em Avelinópolis, com 18.5°C, e Caiapônia, com 18.7°C.A umidade média na região Oeste será de 69.92%, com os maiores índices de umidade sendo registrados em Britânia, Itapirapuã e Jaupaci, todos com 85.0%. Em relação às precipitações, a probabilidade média de chuva para a região é de 18.6%, com Mossâmedes se destacando com 60.0% de chance. Outras cidades com maior probabilidade de tempo chuvoso incluem Israelândia (50.0%) e Córrego do Ouro (45.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 27.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 28.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Aragarças: máxima 31.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 29.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Baliza: máxima 31.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 31.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 28.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Córrego do Ouro: máxima 30.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 29.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 29.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 29.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 30.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 30.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 31.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Moiporá: máxima 30.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Mossâmedes: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Nazário: máxima 29.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 29.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 30.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%São João da Paraúna: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.