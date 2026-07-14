A região Oeste experimentará uma quarta-feira (15) com predomínio de sol e tempo firme, sem previsão de chuvas significativas. O calor mais intenso se concentrará em Britânia, que deve registrar máxima de 35,4°C, acompanhada por Jussara, com 34,9°C, e Itapirapuã, com 34,8°C. Por outro lado, o amanhecer será mais frio em São João da Paraúna, que terá mínima de 12,5°C, e Jandaia, com 12,7°C.Em relação aos índices de umidade do ar, a média regional ficará em 50,43%, com as taxas mais elevadas sendo observadas em Aurilândia, que chega a 73,0%, Bom Jardim de Goiás, com 72,0%, e São João da Paraúna, com 71,0%. A probabilidade média de chuva para a área é de apenas 3,43%, sendo que as chances mais expressivas de precipitação ocorrem em Britânia, com 15,0%, além de Amorinópolis e Aurilândia, ambas com 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31,2°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Americano do Brasil: máxima 30,0°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Amorinópolis: máxima 31,5°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Anicuns: máxima 30,7°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aragarças: máxima 33,5°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 32,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 32,1°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Avelinópolis: máxima 31,0°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Baliza: máxima 33,0°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 35,4°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Buriti de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Caiapônia: máxima 31,2°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Córrego do Ouro: máxima 32,7°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 32,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Doverlândia: máxima 32,7°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 34,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Firminópolis: máxima 31,5°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 32,4°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Israelândia: máxima 33,2°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itapirapuã: máxima 34,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Ivolândia: máxima 31,4°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jandaia: máxima 30,8°C, mínima 12,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 12,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jaupaci: máxima 34,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Jussara: máxima 34,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Moiporá: máxima 31,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Montes Claros de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mossâmedes: máxima 31,7°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 31,1°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Novo Brasil: máxima 34,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Palestina de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 13,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Palminópolis: máxima 31,2°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Paraúna: máxima 29,8°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 33,7°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 32,3°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 14,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Fé de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São João da Paraúna: máxima 30,8°C, mínima 12,5°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São Luís de Montes Belos: máxima 32,0°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Turvânia: máxima 31,3°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.