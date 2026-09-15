A região Oeste terá uma quarta-feira (16) sob forte domínio do calor, apresentando marcas térmicas expressivas na maioria dos municípios. O pico dos termômetros deve ocorrer em Britânia, que pode atingir máxima de 38,4°C, seguida por Jussara, com 37,8°C, e Itapirapuã, com 37,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas ao amanhecer serão registradas em Caiapônia e Paraúna, cidades onde as mínimas devem cair para 19,2°C.Quanto à umidade relativa do ar, a média regional deve se estabelecer em 47,45%, com destaque para Campestre de Goiás, que deve alcançar o maior índice, de 61,0%, seguida por Avelinópolis, com 60,0%. O tempo seco predomina devido à baixíssima probabilidade média de chuva de apenas 1,28%, embora localidades como Americano do Brasil, Palminópolis e Paraúna tenham as maiores possibilidades de registrar precipitações, ainda que limitadas a 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 34,1°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 32,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Amorinópolis: máxima 34,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 33,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 36,4°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 35,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 35,6°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 34,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 36,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 36,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 38,4°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Buriti de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 33,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 35,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 35,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 35,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 36,9°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 34,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 35,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 36,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 37,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 34,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 33,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 37,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 37,8°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 34,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 37,2°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 35,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 34,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Novo Brasil: máxima 37,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 34,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 32,9°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 37,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 35,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Santa Fé de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 34,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 35,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 34,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.