A região Oeste terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (17), com uma probabilidade média de 60,29%. As temperaturas máximas na região serão de até 30,3°C em Britânia, 29,5°C em Baliza e 29,2°C em Itapirapuã. Já as mínimas devem ser de 20,4°C em Caiapônia e 20,4°C em Palestina de Goiás.A umidade média na região ficará em 86,21%, com cidades como Aragarças e Bom Jardim de Goiás registrando umidade de até 96,0%. A probabilidade de chuva na região é de 60,29%, e as cidades com maiores chances são Jussara e Santa Fé de Goiás, ambas com 85,0% de probabilidade, seguidas por Amorinópolis, com 75,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Americano do Brasil: máxima 27.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Amorinópolis: máxima 28.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Anicuns: máxima 27.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Aragarças: máxima 28.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Arenópolis: máxima 28.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Aurilândia: máxima 27.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Avelinópolis: máxima 27.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Baliza: máxima 29.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Britânia: máxima 30.3°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Caiapônia: máxima 26.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Campestre de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Córrego do Ouro: máxima 27.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Diorama: máxima 27.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Doverlândia: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Fazenda Nova: máxima 28.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 27.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Iporá: máxima 28.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Israelândia: máxima 28.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 29.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Ivolândia: máxima 27.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Jandaia: máxima 28.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Jaupaci: máxima 27.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 29.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Moiporá: máxima 27.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mossâmedes: máxima 27.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Nazário: máxima 27.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Novo Brasil: máxima 28.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Palminópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Paraúna: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Piranhas: máxima 28.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Sanclerlândia: máxima 27.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%São João da Paraúna: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Turvânia: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.