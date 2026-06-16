A região Oeste apresentará tempo de altas temperaturas para a quarta-feira (17). As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 33.4°C, Itapirapuã, com 32.6°C, e Jussara, atingindo 32.5°C. Já as cidades com temperaturas mais amenas serão Campestre de Goiás, com mínima de 13.7°C, e Nazário, com 14.0°C.A umidade média na região ficará em torno de 66.09%, com Bom Jardim de Goiás registrando os maiores índices de umidade noturna, com 86.0%. Quanto à chance de chuva, a probabilidade média é de 9.13%, com destaques para Cachoeira de Goiás, onde a probabilidade atinge 35.0%, seguida por Piranhas, com 30.0%, e Ivolândia, com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Americano do Brasil: máxima 27.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Amorinópolis: máxima 28.7°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Anicuns: máxima 27.6°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aragarças: máxima 31.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 29.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Aurilândia: máxima 29.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Avelinópolis: máxima 28.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Baliza: máxima 31.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Britânia: máxima 33.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Caiapônia: máxima 28.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Campestre de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 29.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 30.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Doverlândia: máxima 29.8°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Fazenda Nova: máxima 31.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Firminópolis: máxima 28.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Iporá: máxima 29.8°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Israelândia: máxima 30.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itapirapuã: máxima 32.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Ivolândia: máxima 28.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Jandaia: máxima 27.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jaupaci: máxima 31.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jussara: máxima 32.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Moiporá: máxima 28.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mossâmedes: máxima 29.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nazário: máxima 28.3°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 32.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palestina de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 27.9°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 26.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Piranhas: máxima 31.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Sanclerlândia: máxima 29.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São João da Paraúna: máxima 27.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Turvânia: máxima 28.2°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.