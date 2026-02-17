A região Oeste terá tempo de grande chance de chuva para a quarta-feira (18). As cidades mais quentes incluem Britânia com 32.5°C, Aragarças com 32.0°C e Jandaia com 32.0°C. Já as cidades mais frias serão Americano do Brasil, com mínima de 19.8°C, e Caiapônia, com 20.0°C.A umidade média na região será de 75.19%, com picos de 91.0% em Córrego do Ouro, Fazenda Nova e Itapirapuã. A probabilidade média de chuva é de 21.57%, mas algumas localidades enfrentarão maior chance de precipitação, como Britânia com 75.0%, Novo Brasil com 70.0% e Israelândia com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Amorinópolis: máxima 31.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 32.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 30.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Aurilândia: máxima 31.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 30.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Baliza: máxima 31.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 32.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 29.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 31.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 30.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 31.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Iporá: máxima 31.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 31.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 31.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Ivolândia: máxima 31.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Jandaia: máxima 32.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 31.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 31.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Moiporá: máxima 31.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 31.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Palminópolis: máxima 31.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 31.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%São João da Paraúna: máxima 31.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Turvânia: máxima 31.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.