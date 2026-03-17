A região Oeste para a quarta-feira (18) apresenta grande chance de chuva no tempo. As temperaturas máximas registrarão 29.8°C em Britânia, 29.1°C em Santa Fé de Goiás e 28.8°C em Jussara, como as cidades mais quentes. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Americano do Brasil, com 19.5°C, e Avelinópolis, com 20.0°C.A umidade média na região será de 86.21%, com Paraúna, Piranhas e Doverlândia registrando 94.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 57.09%. No entanto, algumas cidades destacam-se com maiores chances: Aurilândia e Buriti de Goiás com 95.0% de probabilidade de chuva durante o dia, e Britânia com 95.0% à noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 26.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 25.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 27.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Anicuns: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 28.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Arenópolis: máxima 27.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Aurilândia: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 27.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 28.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Britânia: máxima 29.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 95.0%Buriti de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 25.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Campestre de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 27.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 27.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Doverlândia: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Fazenda Nova: máxima 28.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Firminópolis: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Iporá: máxima 27.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Israelândia: máxima 27.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Itapirapuã: máxima 28.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Ivolândia: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Jandaia: máxima 27.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Jaupaci: máxima 28.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Jussara: máxima 28.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Moiporá: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 95.0%Mossâmedes: máxima 27.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Nazário: máxima 26.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 28.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Palestina de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Palminópolis: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 26.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Piranhas: máxima 27.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 95.0%Sanclerlândia: máxima 27.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%São João da Paraúna: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Turvânia: máxima 27.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.