A região Oeste apresenta um cenário de forte aquecimento nesta quarta-feira (19), com marcas nos termômetros que superam as expectativas médias para o período. O patamar médio das máximas na região atinge 34,63°C, sendo que a cidade de Britânia desponta na liderança do calor com registro de 37,3°C, seguida de perto por Jussara, com 36,7°C, e Itapirapuã, com 36,4°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas ocorrem nas primeiras horas do dia, com destaque para Bom Jardim de Goiás e São João da Paraúna, que registram as menores mínimas da área com 17,1°C e 17,2°C, respectivamente.Em relação à umidade relativa do ar, o território apresenta média de 36,83%, tendo os maiores índices registrados em Bom Jardim de Goiás, com 58,0%, e em Aurilândia, com 53,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade média geral é bastante reduzida, situando-se em apenas 2,21% para a região, embora municípios como Aragarças, Aurilândia e Baliza liderem as projeções com uma chance ainda tímida de chuva estimada em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 33,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 32,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 34,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Anicuns: máxima 33,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 36,1°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Arenópolis: máxima 34,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aurilândia: máxima 35,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 33,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 35,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 37,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Buriti de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 33,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 34,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 34,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 34,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Fazenda Nova: máxima 36,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 34,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 34,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 35,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 36,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 34,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 34,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 36,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 36,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 33,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 33,6°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 33,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 36,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 34,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 33,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 36,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Sanclerlândia: máxima 34,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 34,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 34,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 34,0°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.