A região Oeste apresenta uma quarta-feira (2) com predomínio de sol e baixa possibilidade de precipitação em quase todos os municípios. Os termômetros registram marcas bastante elevadas, com destaque para Britânia, que atinge máxima de 34,6°C, seguida de perto por Bom Jardim de Goiás e Jussara, ambas com 33,9°C. No extremo oposto, as temperaturas mais amenas ao amanhecer serão registradas em Campestre de Goiás e Jandaia, com mínimas de 17,2°C.A umidade média do ar na região será de 60,6%, alcançando seus maiores índices em Campestre de Goiás, com 71,0%, e em Avelinópolis e Palmeiras de Goiás, ambas registrando 70,0%. A probabilidade média de chuva para este dia é de apenas 6,69%, sendo que a maior chance de ocorrer alguma precipitação fica restrita a 20,0% em cidades como Jussara, Santa Bárbara de Goiás e Nazário.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 29,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 31,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Anicuns: máxima 29,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 33,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 32,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 31,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Avelinópolis: máxima 30,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 33,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 34,6°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 30,9°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 31,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 32,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Doverlândia: máxima 32,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 33,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 30,1°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 32,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 32,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 33,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 30,8°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 29,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 33,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 33,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 31,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 31,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 29,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 33,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 29,8°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 29,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 28,7°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 33,6°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 31,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 29,7°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 31,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 30,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.