A região Oeste para quarta-feira (20) terá um tempo com temperaturas elevadas. Britânia será a cidade mais quente, com máxima de 33.7°C, seguida por Itapirapuã (33.1°C) e Jussara (33.0°C). As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Caiapônia, com 17.7°C, e Palestina de Goiás, com 17.9°C.A umidade média regional será de 72.77%, com Paraúna registrando os maiores índices de umidade durante a noite, chegando a 89.0%. As probabilidades de chuva serão mais elevadas em Doverlândia, com 55.0% de chance, Amorinópolis com 50.0% e Palestina de Goiás também com 50.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Americano do Brasil: máxima 28.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Amorinópolis: máxima 28.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Anicuns: máxima 28.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 31.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 29.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Aurilândia: máxima 29.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Avelinópolis: máxima 29.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 31.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Britânia: máxima 33.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Caiapônia: máxima 27.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 30.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 29.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Fazenda Nova: máxima 31.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Firminópolis: máxima 28.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 29.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 30.0%Israelândia: máxima 30.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 33.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 28.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Jandaia: máxima 26.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 32.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 33.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mossâmedes: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 28.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 32.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Palestina de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 28.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 25.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Piranhas: máxima 31.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Sanclerlândia: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 27.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Turvânia: máxima 28.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.