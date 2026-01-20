A região Oeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (21), caracterizando o tempo para a data. As temperaturas máximas alcançarão 29.4°C em Baliza, 28.2°C em Bom Jardim de Goiás e 28.1°C em Aragarças, enquanto as mínimas ficarão em 19.7°C em Caiapônia e em Campestre de Goiás.A umidade média na região será de 87.59%, com destaque para Caiapônia e Palestina de Goiás, que registrarão 95.0%, e Americano do Brasil com 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 66.45%, sendo mais elevada em Britânia, Fazenda Nova e Israelândia, todas com 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 25.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Americano do Brasil: máxima 25.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Amorinópolis: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Anicuns: máxima 24.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Aragarças: máxima 28.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Arenópolis: máxima 28.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Aurilândia: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Avelinópolis: máxima 25.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Baliza: máxima 29.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Britânia: máxima 27.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Buriti de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Caiapônia: máxima 26.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Campestre de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Córrego do Ouro: máxima 24.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Diorama: máxima 26.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Doverlândia: máxima 28.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Fazenda Nova: máxima 26.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Firminópolis: máxima 27.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Iporá: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Israelândia: máxima 26.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Itapirapuã: máxima 26.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Ivolândia: máxima 25.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Jandaia: máxima 26.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Jaupaci: máxima 25.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Jussara: máxima 26.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Moiporá: máxima 25.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Montes Claros de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Mossâmedes: máxima 24.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Nazário: máxima 25.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Novo Brasil: máxima 26.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Palestina de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Palminópolis: máxima 26.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Paraúna: máxima 26.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Piranhas: máxima 28.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Sanclerlândia: máxima 24.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Santa Fé de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São João da Paraúna: máxima 26.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Turvânia: máxima 25.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.