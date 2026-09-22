A região Oeste terá uma quarta-feira (23) com predomínio de sol e termômetros em elevação, registrando média máxima de 31,76°C. Os maiores picos de calor estão previstos para Britânia, com máxima de 33,9°C, seguida por Jussara, com 33,6°C, e Itapirapuã, com 33,4°C. Por outro lado, o amanhecer será mais ameno em municípios como Caiapônia, onde a mínima chega a 19,2°C, e Paraúna, que deve registrar 19,7°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 66,33%, sendo que os maiores índices chegam a 80,0% em cidades como Caiapônia, Paraúna e Doverlândia. A probabilidade média de chuva para o dia é baixa, estimada em 15,87%, mas municípios como Itapirapuã e Campestre de Goiás despontam com as maiores chances de precipitação, registrando 55,0% e 40,0%, respectivamente.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Americano do Brasil: máxima 29,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Amorinópolis: máxima 31,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Anicuns: máxima 30,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 32,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 31,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Aurilândia: máxima 32,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Avelinópolis: máxima 30,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Baliza: máxima 32,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Britânia: máxima 33,9°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Buriti de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cachoeira de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Caiapônia: máxima 30,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Campestre de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 15,0%Córrego do Ouro: máxima 32,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Diorama: máxima 32,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 5,0%Doverlândia: máxima 31,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Fazenda Nova: máxima 32,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 31,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 32,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Israelândia: máxima 32,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Itapirapuã: máxima 33,4°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 20,0%Ivolândia: máxima 31,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Jandaia: máxima 30,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Jaupaci: máxima 33,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Jussara: máxima 33,6°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Moiporá: máxima 31,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Montes Claros de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 31,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Nazário: máxima 31,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Novo Brasil: máxima 33,2°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Palestina de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Palmeiras de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Palminópolis: máxima 31,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Paraúna: máxima 30,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Piranhas: máxima 32,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Sanclerlândia: máxima 31,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Santa Fé de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%São João da Paraúna: máxima 30,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%São Luís de Montes Belos: máxima 31,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Turvânia: máxima 31,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.