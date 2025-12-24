A região Oeste terá uma grande chance de chuva para a quarta-feira (24), sendo esta a principal característica do tempo. As cidades com as temperaturas mais elevadas serão Britânia, Jussara e Santa Fé de Goiás, todas com 32.7°C. Já as menores temperaturas serão em Campestre de Goiás, com 19.4°C, e Avelinópolis, registrando 19.7°C.A umidade média na região será de 76.79%. As cidades com os maiores índices de umidade durante a noite são Baliza e Itapirapuã, com 92.0% cada, e Aragarças, com 91.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 20.0%, mas o tempo terá maior probabilidade de precipitação em Itapirapuã (75.0%), Doverlândia (70.0%), e em Firminópolis e São Luís de Montes Belos (65.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Americano do Brasil: máxima 30.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 31.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Arenópolis: máxima 31.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 30.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Avelinópolis: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Britânia: máxima 32.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Buriti de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Caiapônia: máxima 29.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Campestre de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 31.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Diorama: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 30.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 70.0%Fazenda Nova: máxima 31.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Firminópolis: máxima 31.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Iporá: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 31.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Itapirapuã: máxima 32.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Ivolândia: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Jandaia: máxima 30.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 31.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Jussara: máxima 32.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Moiporá: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mossâmedes: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Nazário: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 31.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Palestina de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 30.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Paraúna: máxima 30.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 31.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 31.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%São João da Paraúna: máxima 30.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Turvânia: máxima 30.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.