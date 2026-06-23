A região Oeste para a quarta-feira (24) terá como principal característica do tempo a grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 30.4°C, Itapirapuã, com 28.9°C, e Jussara, com 28.8°C. Já as mais frias serão Paraúna, registrando 13.9°C, e Jandaia, com 14.1°C.A umidade média na região Oeste será de 80.57%, com destaque para Paraúna e Doverlândia, que podem atingir 92.0% de umidade. Bom Jardim de Goiás também terá alta umidade, com 91.0%. Embora a probabilidade média de chuva para a região seja de 24.07%, cidades como Bom Jardim de Goiás, Britânia, Caiapônia e Doverlândia apresentam 65.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 23.8°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 23.6°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 22.4°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Anicuns: máxima 22.5°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 25.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Arenópolis: máxima 24.6°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 30.0%Aurilândia: máxima 23.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Avelinópolis: máxima 23.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 23.6°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Britânia: máxima 30.4°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Buriti de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 21.8°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Caiapônia: máxima 19.9°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 22.8°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 25.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 25.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 20.2°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 27.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 22.4°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 23.9°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Israelândia: máxima 25.2°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Itapirapuã: máxima 28.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 22.7°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Jandaia: máxima 20.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 30.0%Jaupaci: máxima 27.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 28.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 23.2°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Montes Claros de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 25.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Nazário: máxima 22.8°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 28.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 21.4°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Palmeiras de Goiás: máxima 22.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 21.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 19.2°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 25.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Sanclerlândia: máxima 25.2°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%São João da Paraúna: máxima 20.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 23.7°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 22.4°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.