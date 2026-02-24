A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva na quarta-feira (25). As temperaturas máximas na região serão de 27.8°C em Aragarças, 27.5°C em Britânia e 26.8°C em Baliza. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Americano do Brasil, com 19.3°C, e em Caiapônia, com 19.7°C.A umidade do tempo na região Oeste será elevada, com média de 89.99%. Sanclerlândia apresenta o maior índice de umidade, atingindo 98.0%. A probabilidade de chuva é alta em diversas localidades, com Baliza, Diorama e Israelândia registrando as maiores chances, todas com 95.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 25.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Americano do Brasil: máxima 24.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Amorinópolis: máxima 26.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 70.0%Anicuns: máxima 25.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Aragarças: máxima 27.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 26.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Aurilândia: máxima 25.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Avelinópolis: máxima 25.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Baliza: máxima 26.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 45.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 27.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Buriti de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 25.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Córrego do Ouro: máxima 25.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Diorama: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Doverlândia: máxima 26.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Fazenda Nova: máxima 26.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Firminópolis: máxima 25.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Iporá: máxima 26.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Israelândia: máxima 26.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Itapirapuã: máxima 26.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Ivolândia: máxima 25.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Jandaia: máxima 26.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Jaupaci: máxima 26.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Jussara: máxima 26.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Moiporá: máxima 25.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Montes Claros de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Mossâmedes: máxima 25.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nazário: máxima 25.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Novo Brasil: máxima 26.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Palestina de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Palminópolis: máxima 26.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Paraúna: máxima 25.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Piranhas: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Sanclerlândia: máxima 25.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 90.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Santa Fé de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%São João da Paraúna: máxima 26.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%São Luís de Montes Belos: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Turvânia: máxima 25.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.