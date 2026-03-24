A região Oeste terá uma grande chance de chuva na quarta-feira (25), marcando a principal característica do tempo. As temperaturas máximas atingirão 28.0°C em Britânia, 27.3°C em Aragarças e 27.1°C em Santa Fé de Goiás. As menores temperaturas do tempo serão registradas em Caiapônia, com 18.3°C, e Americano do Brasil, com 18.8°C.A umidade média na região será de 86.57%, com destaque para Caiapônia, que alcançará 96.0%, e Aragarças e Britânia, ambas com 95.0% de umidade. A probabilidade média de chuva para a região é de 61.51%, sendo mais elevada em Baliza, Bom Jardim de Goiás e Iporá, todas com 95.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 25.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Americano do Brasil: máxima 25.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 75.0%Amorinópolis: máxima 26.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Anicuns: máxima 25.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Aragarças: máxima 27.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Arenópolis: máxima 25.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Aurilândia: máxima 26.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 65.0%Avelinópolis: máxima 26.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Baliza: máxima 26.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 80.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 75.0%Britânia: máxima 28.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Buriti de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Caiapônia: máxima 25.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Campestre de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Córrego do Ouro: máxima 26.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Diorama: máxima 25.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 80.0%Doverlândia: máxima 26.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 80.0%Fazenda Nova: máxima 26.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 85.0%Firminópolis: máxima 26.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Iporá: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 95.0%Israelândia: máxima 26.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Itapirapuã: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 75.0%Ivolândia: máxima 26.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Jandaia: máxima 27.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 90.0%Jaupaci: máxima 26.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 85.0%Jussara: máxima 27.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 80.0%Moiporá: máxima 26.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Montes Claros de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Mossâmedes: máxima 25.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 80.0%Nazário: máxima 26.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 80.0%Novo Brasil: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 90.0%Palestina de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Palmeiras de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Palminópolis: máxima 26.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Paraúna: máxima 26.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Piranhas: máxima 26.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Sanclerlândia: máxima 26.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 60.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Santa Fé de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%São João da Paraúna: máxima 26.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Turvânia: máxima 26.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 90.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.