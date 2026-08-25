A região Oeste terá uma quarta-feira (26) marcada pelo calor intenso, apresentando uma tarde bastante aquecida em diversas localidades. Entre os municípios que devem registrar os maiores índices de calor estão Britânia, com máxima de 38,9°C, seguida por Jussara, com 37,7°C, e Itapirapuã, que alcança 37,5°C. Por outro lado, as marcas mais amenas do dia ocorrem no início da jornada, com Paraúna assinalando mínima de 18,4°C e Caiapônia registrando 18,6°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para a região fica estabelecida em 45,38%, sendo que Paraúna aponta o índice mais elevado, chegando a 72,0%, acompanhada por Caiapônia e Palestina de Goiás, ambas com 69,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a probabilidade média na região é de 14,07%, com os maiores percentuais concentrados em Avelinópolis e Paraúna, onde a chance de precipitação alcança os 50,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 34,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Americano do Brasil: máxima 32,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Amorinópolis: máxima 34,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 45,0%Anicuns: máxima 33,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Aragarças: máxima 37,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Arenópolis: máxima 34,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Aurilândia: máxima 35,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Avelinópolis: máxima 34,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 50,0%Baliza: máxima 36,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 37,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Britânia: máxima 38,9°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Buriti de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Caiapônia: máxima 32,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Córrego do Ouro: máxima 35,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 35,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Doverlândia: máxima 34,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Fazenda Nova: máxima 36,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Firminópolis: máxima 34,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Iporá: máxima 35,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Israelândia: máxima 36,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itapirapuã: máxima 37,5°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ivolândia: máxima 34,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jandaia: máxima 33,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 40,0%Jaupaci: máxima 37,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jussara: máxima 37,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 34,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montes Claros de Goiás: máxima 37,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mossâmedes: máxima 34,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nazário: máxima 34,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Novo Brasil: máxima 37,2°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Palestina de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 40,0%Palminópolis: máxima 34,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Paraúna: máxima 33,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 50,0%Piranhas: máxima 36,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Sanclerlândia: máxima 35,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Santa Fé de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São João da Paraúna: máxima 34,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 30,0%São Luís de Montes Belos: máxima 35,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 20,0%Turvânia: máxima 34,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.