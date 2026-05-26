A região Oeste terá tempo com temperaturas elevadas para quarta-feira (27). As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 34.0°C, Jussara com 33.5°C e Itapirapuã com 33.3°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Campestre de Goiás, com 16.6°C, e Nazário, com 16.7°C.A umidade média na região Oeste ficará em 63.08%, com Bom Jardim de Goiás apresentando a maior umidade, de 84.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 9.83% para a região. Cidades como Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis têm previsão de 10.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 28.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 30.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 29.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 32.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Arenópolis: máxima 31.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 31.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 29.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 32.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Britânia: máxima 34.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 29.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 31.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 31.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 31.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 32.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 30.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 31.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 32.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 33.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 30.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 29.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 33.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 33.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 30.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 30.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 33.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 30.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 29.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 32.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 30.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 30.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 30.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.