A região Oeste terá uma grande chance de chuva na quarta-feira (28), com o tempo variando entre quente e mais ameno. As cidades mais quentes incluem Jussara e Santa Fé de Goiás, ambas com máxima de 30.2°C, e Baliza, que atinge 29.8°C. Já as mínimas serão registradas em Caiapônia e Palestina de Goiás, com 19.5°C.A umidade do tempo na região Oeste será em média de 81.85%, com cidades como Avelinópolis, Cachoeira de Goiás e Caiapônia registrando os maiores índices de umidade noturna, atingindo 92.0%. A probabilidade de chuva na região é de 46.45% em média, mas cidades como Aragarças, Bom Jardim de Goiás e Caiapônia apresentam as maiores chances de chuva, com 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Americano do Brasil: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Amorinópolis: máxima 27.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 28.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Aragarças: máxima 29.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 29.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Aurilândia: máxima 28.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Baliza: máxima 29.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 29.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 27.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Campestre de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Córrego do Ouro: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 28.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 29.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 27.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 29.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 29.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 28.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 28.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 30.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 28.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Novo Brasil: máxima 29.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Palminópolis: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 29.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Sanclerlândia: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.