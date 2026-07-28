A região Oeste apresenta predomínio de sol e baixa possibilidade de chuva nesta quarta-feira (29), com marcas nos termômetros que evidenciam grande amplitude térmica. Entre os destaques de calor, Britânia desponta como o município mais quente do dia, com máxima de 36,8°C, seguida de perto por Jussara, com 36,2°C, e Bom Jardim de Goiás, com 35,9°C. No outro extremo, as temperaturas mais amenas ocorrem ao amanhecer, com os termômetros marcando mínimas de até 16,2°C em São João da Paraúna e 16,5°C em Aurilândia.A umidade relativa do ar média no território deve ficar em torno de 42,77%, tendo os maiores registros em Bom Jardim de Goiás, que alcança 66,0%, e em Aurilândia, com 65,0%. Em relação às chuvas, a probabilidade média na região é de apenas 5,7%, sendo que os índices máximos não passam de 10,0% em cidades como Adelândia, Anicuns e Aragarças.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 33,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Americano do Brasil: máxima 32,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Amorinópolis: máxima 33,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Anicuns: máxima 32,8°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 35,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Arenópolis: máxima 33,7°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aurilândia: máxima 34,4°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Avelinópolis: máxima 33,1°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Baliza: máxima 35,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 36,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Caiapônia: máxima 33,1°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Córrego do Ouro: máxima 34,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Diorama: máxima 34,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Doverlândia: máxima 34,4°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Fazenda Nova: máxima 35,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Firminópolis: máxima 33,6°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 34,3°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Israelândia: máxima 34,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Itapirapuã: máxima 35,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ivolândia: máxima 33,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jandaia: máxima 33,8°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Jaupaci: máxima 35,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Jussara: máxima 36,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Moiporá: máxima 33,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Montes Claros de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mossâmedes: máxima 33,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nazário: máxima 33,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Novo Brasil: máxima 35,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Palestina de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Palmeiras de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Palminópolis: máxima 33,7°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Paraúna: máxima 33,0°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Piranhas: máxima 35,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Sanclerlândia: máxima 33,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Fé de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São João da Paraúna: máxima 33,8°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São Luís de Montes Belos: máxima 33,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Turvânia: máxima 33,7°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.