A região Oeste terá uma grande chance de chuva para a quarta-feira (3). O tempo será marcado por essa condição, com as temperaturas máximas mais elevadas registradas em Britânia, com 29.9°C, seguida por Bom Jardim de Goiás e Jussara, ambas com 28.8°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Caiapônia e Palestina de Goiás, onde o tempo registrará 19.7°C.A umidade média na região ficará em 85.93%, com cidades como Aragarças, Bom Jardim de Goiás e Doverlândia apresentando os maiores índices de umidade, atingindo 96.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 59.77%, mas cidades como Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis têm chances de precipitação de até 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Americano do Brasil: máxima 26.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Amorinópolis: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Anicuns: máxima 26.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Aragarças: máxima 28.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Arenópolis: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Aurilândia: máxima 26.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Avelinópolis: máxima 26.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Baliza: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Britânia: máxima 29.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Buriti de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Caiapônia: máxima 25.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Campestre de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Córrego do Ouro: máxima 26.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Diorama: máxima 26.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Doverlândia: máxima 28.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Fazenda Nova: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Firminópolis: máxima 26.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Iporá: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Israelândia: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Itapirapuã: máxima 27.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Ivolândia: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Jandaia: máxima 27.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Jaupaci: máxima 26.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Jussara: máxima 28.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Moiporá: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Montes Claros de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mossâmedes: máxima 26.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Nazário: máxima 26.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Novo Brasil: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Palestina de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Palminópolis: máxima 26.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Paraúna: máxima 26.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Piranhas: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Sanclerlândia: máxima 26.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%São João da Paraúna: máxima 26.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%São Luís de Montes Belos: máxima 26.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Turvânia: máxima 27.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.