A região Oeste terá como característica principal o tempo estável para a quarta-feira (3). As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 32.4°C, Itapirapuã e Jussara, ambas com 31.8°C. As mais frias serão Campestre de Goiás, com mínima de 12.2°C, e Nazário, com 12.3°C.A umidade média na região ficará em 56.24%, com Aurilândia apresentando os maiores índices, chegando a 79.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, com 8.2% para a região. Adelândia é a cidade com maior probabilidade de chuva, com 20.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.2°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 27.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 28.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 27.8°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aragarças: máxima 31.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 29.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 28.8°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 28.5°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 30.9°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 32.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 28.3°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 12.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 29.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 29.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 29.9°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Fazenda Nova: máxima 30.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Firminópolis: máxima 28.3°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 29.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 30.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itapirapuã: máxima 31.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 28.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 27.9°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 31.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 31.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Moiporá: máxima 28.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 28.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 28.4°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 31.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palestina de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 28.2°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 27.1°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 31.4°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 29.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São João da Paraúna: máxima 28.0°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.6°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 28.3°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.