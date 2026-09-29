A região Oeste deve registrar predomínio de sol nesta quarta-feira (30), impulsionando os termômetros para marcas elevadas, com média máxima geral de 35,74°C. O calor mais intenso se concentrará em Britânia, cuja máxima atinge 38,1°C, seguida de perto por Jussara, com 37,7°C, e Itapirapuã, com 37,6°C. Em contrapartida, os momentos menos quentes do dia ocorrem em Caiapônia e Avelinópolis, que marcam mínimas de 21,2°C e 21,4°C, respectivamente.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o período na região é de 50,85%, sendo que os maiores índices se concentram em Campestre de Goiás e Santa Bárbara de Goiás, ambas atingindo máxima de 66,0%. Quanto à possibilidade de chuva, o tempo segue seco na maior parte das localidades, com probabilidade média de precipitação de apenas 1,57%. As chances de chuva, embora baixas, se concentram ligeiramente em Diorama e Jaupaci, que registram 15,0% de probabilidade, seguidas por Jandaia, com 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 34,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 33,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 35,4°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Anicuns: máxima 34,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 36,8°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 36,3°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 36,2°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 34,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 37,0°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 37,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 38,1°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Caiapônia: máxima 33,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campestre de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 36,0°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 36,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Doverlândia: máxima 35,6°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Fazenda Nova: máxima 37,1°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 35,2°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 36,2°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Israelândia: máxima 36,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 37,6°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 35,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jandaia: máxima 34,7°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jaupaci: máxima 37,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Jussara: máxima 37,7°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 35,3°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 37,3°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 35,3°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 34,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 37,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Palminópolis: máxima 35,0°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Paraúna: máxima 33,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 37,5°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 35,7°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 37,4°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 34,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São Luís de Montes Belos: máxima 35,8°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 35,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.