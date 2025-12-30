A região Oeste para a quarta-feira (31) terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As temperaturas máximas serão observadas em Cachoeira de Goiás com 35.7°C, Montes Claros de Goiás com 35.6°C e Arenópolis com 35.4°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão em Campestre de Goiás com 21.4°C e Anicuns com 21.7°C.A umidade média na região Oeste será de 72.13%. A cidade com maior umidade é Americano do Brasil, com 90.0% durante a noite. A probabilidade de chuva média para a região é de 40.76%, mas algumas cidades como Amorinópolis, Campestre de Goiás e Fazenda Nova apresentam probabilidades de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 32.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Americano do Brasil: máxima 32.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Amorinópolis: máxima 34.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 38.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Anicuns: máxima 32.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Aragarças: máxima 34.9°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 39.4°C | sensação térmica mín 26.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Arenópolis: máxima 35.4°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Aurilândia: máxima 33.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Avelinópolis: máxima 32.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Baliza: máxima 34.6°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 39.2°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 35.0°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 39.6°C | sensação térmica mín 26.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Britânia: máxima 35.1°C, mínima 24.0°C | sensação térmica máx 40.3°C | sensação térmica mín 26.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Buriti de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira de Goiás: máxima 35.7°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Caiapônia: máxima 32.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Córrego do Ouro: máxima 33.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Diorama: máxima 33.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Doverlândia: máxima 32.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 34.7°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 34.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 38.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Iporá: máxima 34.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 38.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Israelândia: máxima 34.7°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 33.8°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 39.1°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Ivolândia: máxima 35.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Jandaia: máxima 34.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Jaupaci: máxima 34.1°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 34.4°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 39.9°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Moiporá: máxima 35.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Montes Claros de Goiás: máxima 35.6°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 39.8°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Mossâmedes: máxima 32.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Nazário: máxima 32.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Novo Brasil: máxima 34.7°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Palminópolis: máxima 34.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Paraúna: máxima 33.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Piranhas: máxima 35.4°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Sanclerlândia: máxima 33.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Santa Fé de Goiás: máxima 34.4°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 39.9°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%São João da Paraúna: máxima 33.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%São Luís de Montes Belos: máxima 34.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 38.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Turvânia: máxima 32.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.