A região Oeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (4), sendo esta a principal característica do tempo para a data. As cidades com as maiores temperaturas esperadas são Aragarças e Bom Jardim de Goiás, ambas com máxima de 29.3°C, seguidas por Britânia, com 29.1°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Campestre de Goiás, com mínima de 20.4°C, e Caiapônia, com 20.6°C.A umidade média na região será de 88.74%, e a probabilidade de chuva é de 65.12%. As cidades com as maiores probabilidades de chuva incluem Adelândia, Amorinópolis e Aurilândia, todas com 75.0%. Para a umidade, os maiores índices são esperados em Cachoeira de Goiás, Caiapônia e Ivolândia, com 96.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Americano do Brasil: máxima 28.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Amorinópolis: máxima 28.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Anicuns: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Aragarças: máxima 29.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Arenópolis: máxima 27.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Aurilândia: máxima 27.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Avelinópolis: máxima 27.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Baliza: máxima 28.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Britânia: máxima 29.1°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Buriti de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Caiapônia: máxima 25.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Campestre de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Córrego do Ouro: máxima 26.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Diorama: máxima 27.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Doverlândia: máxima 26.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Fazenda Nova: máxima 27.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 27.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Iporá: máxima 28.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Israelândia: máxima 27.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 28.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Ivolândia: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Jandaia: máxima 27.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Jaupaci: máxima 27.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 27.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Moiporá: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Montes Claros de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Mossâmedes: máxima 26.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Nazário: máxima 27.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Novo Brasil: máxima 27.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Palminópolis: máxima 27.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Paraúna: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Piranhas: máxima 27.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Sanclerlândia: máxima 26.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santa Fé de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São João da Paraúna: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Turvânia: máxima 27.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.