A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para quarta-feira (4). As temperaturas máximas na região variam, com Baliza registrando 31.5°C, Aragarças 31.3°C e Britânia 31.2°C como as cidades mais quentes. As mínimas, por sua vez, serão mais baixas em Caiapônia, com 19.3°C, e Americano do Brasil, com 19.8°C, indicando o tempo mais ameno nessas localidades.A umidade média na região Oeste ficará em torno de 76.31%, podendo atingir índices mais altos como 90.0% em Britânia e Santa Fé de Goiás, e 89.0% em Americano do Brasil. A probabilidade média de chuva é de 31.22%, mas algumas cidades como Avelinópolis, Fazenda Nova e Mossâmedes terão uma probabilidade de 70.0%, indicando grande chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Americano do Brasil: máxima 28.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 30.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Anicuns: máxima 29.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Aragarças: máxima 31.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Arenópolis: máxima 30.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Aurilândia: máxima 30.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Avelinópolis: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Baliza: máxima 31.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Britânia: máxima 31.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Buriti de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Caiapônia: máxima 30.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campestre de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Córrego do Ouro: máxima 30.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Diorama: máxima 30.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 30.0%Doverlândia: máxima 30.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 30.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Firminópolis: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Iporá: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Israelândia: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Itapirapuã: máxima 30.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Ivolândia: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Jandaia: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Jaupaci: máxima 30.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Jussara: máxima 30.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Moiporá: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Mossâmedes: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Nazário: máxima 29.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Novo Brasil: máxima 30.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Palestina de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Palminópolis: máxima 30.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Paraúna: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Piranhas: máxima 30.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Sanclerlândia: máxima 29.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%São João da Paraúna: máxima 30.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Turvânia: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.