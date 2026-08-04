A região Oeste passará por um dia de sol firme e sem previsão de grandes alterações atmosféricas nesta quarta-feira (5). O calor será mais intenso em Britânia, que deve registrar máxima de 35,6°C, seguida de perto por Jussara, com 35,1°C, e Jaupaci, com 34,8°C. Por outro lado, as primeiras horas do dia terão temperaturas mais amenas, especialmente em São João da Paraúna, onde a mínima prevista é de 15,5°C, e em Aurilândia, com registro de até 16,2°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir média de 41,83% ao longo do período, sendo que os maiores índices esperados ocorrem em Bom Jardim de Goiás, com 61,0%, e em Aurilândia, com 60,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média regional é de apenas 5,35%, indicando um dia seco na maioria das localidades. No entanto, municípios como Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis apresentam uma chance de precipitação ligeiramente superior, estimada em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Americano do Brasil: máxima 30,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Amorinópolis: máxima 32,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 31,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 34,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Arenópolis: máxima 32,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 33,2°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 31,7°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Baliza: máxima 33,7°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 35,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 31,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Córrego do Ouro: máxima 32,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 33,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Doverlândia: máxima 32,6°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 34,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 32,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 33,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 33,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 34,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ivolândia: máxima 32,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 32,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jaupaci: máxima 34,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 35,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 32,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mossâmedes: máxima 31,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nazário: máxima 32,0°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Novo Brasil: máxima 34,6°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Palminópolis: máxima 32,3°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 31,7°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 34,0°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 32,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Fé de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 32,5°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 32,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Turvânia: máxima 32,3°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.