A região Oeste para quarta-feira (6) terá um tempo de temperaturas elevadas. Britânia se destaca como a cidade mais quente, com máxima de 34.4°C, seguida por Jussara com 33.9°C e Jaupaci com 33.7°C. As mínimas ficarão por conta de Caiapônia, registrando 17.0°C, e Palestina de Goiás, com 17.1°C.A umidade média na região será de 58.83%. Bom Jardim de Goiás apresenta a maior umidade noturna, alcançando 80.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 3.9% para a região. As cidades com maiores probabilidades de chuva são Adelândia, Americano do Brasil e Anicuns, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Amorinópolis: máxima 31.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 30.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 32.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 31.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 32.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 30.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Baliza: máxima 32.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 34.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Caiapônia: máxima 30.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 31.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 32.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 31.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Fazenda Nova: máxima 33.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 31.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Iporá: máxima 32.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 32.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 33.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 31.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 30.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Jaupaci: máxima 33.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 33.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 31.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Montes Claros de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 30.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Novo Brasil: máxima 33.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 31.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Paraúna: máxima 30.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 33.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Sanclerlândia: máxima 31.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São João da Paraúna: máxima 31.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 30.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.