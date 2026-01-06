A região Oeste para a quarta-feira (7) terá grande chance de chuva, marcando o tempo da data. As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 28.2°C, Aragarças e Bom Jardim de Goiás, ambas com 27.9°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Caiapônia e Palestina de Goiás, onde a mínima será de 19.2°C.A umidade do ar média na região ficará em 84.51%, com a umidade mais elevada atingindo 93.0% em Avelinópolis, Cachoeira de Goiás e Caiapônia. Em relação às probabilidades de chuva, Aragarças, Bom Jardim de Goiás e Campestre de Goiás registram as maiores chances, com 75.0% de probabilidade do tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 26.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Americano do Brasil: máxima 25.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 25.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Aragarças: máxima 27.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Arenópolis: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Aurilândia: máxima 25.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 25.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Baliza: máxima 27.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Britânia: máxima 28.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Buriti de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 25.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Campestre de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Córrego do Ouro: máxima 26.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 25.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 26.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Fazenda Nova: máxima 26.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 26.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Israelândia: máxima 26.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 27.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 26.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 26.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Jaupaci: máxima 26.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 27.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Moiporá: máxima 26.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Mossâmedes: máxima 25.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 25.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Novo Brasil: máxima 26.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Palmeiras de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Palminópolis: máxima 25.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 25.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Piranhas: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 26.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Santa Fé de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%São João da Paraúna: máxima 25.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%São Luís de Montes Belos: máxima 26.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 26.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.