A região Oeste terá tempo com temperaturas elevadas para quarta-feira (8), com os termômetros marcando valores significativos. Britânia será a cidade mais quente, com máxima de 34.4°C, seguida por Itapirapuã e Jussara, ambas com 33.6°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Campestre de Goiás, com 14.3°C, e Baliza, com 14.4°C.A umidade média na região ficará em 52.97%. Cidades como Bom Jardim de Goiás, Aurilândia e São João da Paraúna registrarão os maiores índices de umidade, atingindo 73.0%, 72.0% e 71.0%, respectivamente. A probabilidade média de chuva é baixa, em 9.01%, com Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis apresentando as maiores chances, com 10.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 29.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 30.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 29.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 32.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 31.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 45.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 30.7°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 30.0°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 32.3°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33.5°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 34.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 29.9°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 31.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 31.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 31.4°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 32.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 30.1°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 31.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 31.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 33.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 30.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 29.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 33.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 33.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 30.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 30.0°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 33.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 29.9°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 28.6°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 33.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 31.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 29.6°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.7°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 30.1°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.